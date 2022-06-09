اليوم السابع
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الداخلية تضبط 172 قطعة سلاح وتنفذ 86 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

الخميس، 09 يونيو 2022 11:35 ص
الداخلية تضبط 172 قطعة سلاح وتنفذ 86 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة وزارة الداخلية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (172) قطعة سلاح نارى ، (225) قضية مخدرات وتنفيذ (86804) حكم قضائى متنوع.
 
وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (16) قضية إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها ( كمية من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (17) متهم "لعدد 6 منهم معلومات جنائية" وتنفيذ (7139) حكم قضائى متنوع.

سلاح

مخدرات

تنفيذ الاحكام

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