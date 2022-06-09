الداخلية تضبط أدمن صفحة لترويج المخدرات عبر السوشيال ميديا

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن القاهرة نشاط (أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش والترويج له عبر إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الhجتماعى "فيس بوك" متخذاً من منطقة مدينة نصر بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش– مبلغ مالى – سلاح أبيض)، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات فتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وحبس المتهم.