الخارجية الأمريكية: نبذل جهودا لمنع صربيا من تجديد عقد استيراد الغاز من روسيا

كتب أحمد عرفة

كشفت كبير مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية لأمن الطاقة، إيموس هوكستين جهود الولايات المتحدة الأمريكية لمنع صربيا من تجديد عقد استيراد الغاز من روسيا، ومساعيها لحث الهند على عدم زيادة مشتريات النفط من روسيا والمساومة عند إبرام العقود، وفقا لروسيا اليوم.

وقال كبير مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية لأمن الطاقة: لست متأكدا من أن الاتفاقيات الأخيرة بين رئيسي روسيا وصربيا، فلاديمير بوتين وألكسندر فوتشيتش، بشأن تجديد التعاقد على الإمدادات غير المنقطعة من الغاز الطبيعي الروسي إلى صربيا قد دخل بالفعل حيز التنفيذ، ومن المقرر تمديدها لمدة 10 سنوات، أعتقد أنهم مددوه لمدة ستة أشهر، والآن انتهت هذه الفترة.

وأشار كبير مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية لأمن الطاقة، إلى جهود الولايات المتحدة لإقناع الهند بعدم زيادة حجم مشتريات النفط من روسيا أكثر من اللازم والمساومة عند إبرام مثل هذه العقود، متابعا: لقد رأيتم الأرقام للهند في الصحافة، ومن حيث الإمدادات الروسية، انتقلت من متوسط 100 ألف برميل من النفط يوميا إلى ما يقرب من 800 ألف برميل، لقد زادت الصين أيضا مشترياتها من النفط من روسيا.

وأوضح كبير مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية لأمن الطاقة، أن الولايات المتحدة الأمريكية تواصل حوارها مع نيودلهي حول موضوع صادرات الطاقة الروسية إلى الهند، لافتا إلى أنه أخبر الهند بأنه فيما يتعلق بالزيادة في مشترياتكم من روسيا، أود أن أطلب شيئين، أولا، لا تشتروا أكثر من اللازم، وتصرفوا بطريقة لا تبدو كما لو كنتم تستفيدون من معاناة المستهلكين الأوروبيين والأمريكيين أي الوضع الذي تفرض فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على موسكو وترفض شراء النفط الروسي، على الرغم من ارتفاع أسعار الوقود، وثانيا، ابذلوا جهد للتفاوض بشكل جيد لأنه إذا لم تشتروه، فلن يكون هناك أي شخص آخر، لذلك، لديك ميزة هنا.