الخارجية الأمريكية تحذر من تفاقم الأزمة النووية الإيرانية

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حذر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، اليوم الخميس، من أن الافتقار إلى التعاون والشفافية من الجانب الإيراني الذي أسفر عن تقرير سلبي من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد يفاقم تعقيد الأزمة النووية.

وقال بلينكين - في بيان أوردته الخارجية الأمريكية - "بالأمس، انضممنا إلى الأغلبية الساحقة من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الإعراب عن دعمنا لمهمة الوكالة الأساسية المتمثلة في منع الانتشار النووي. ويجب على إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقديم معلومات ذات مصداقية فنية ردًا على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي الطريقة الوحيدة لإزالة قضايا الضمانات هذه من جدول أعمال المجلس".

وأضاف البيان "لسوء الحظ، لم يكن رد فعل إيران الأولي على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو الاعتراف بالافتقار إلى التعاون والشفافية، لكن بدلا من ذلك، هددت بالمزيد من الاستفزازات النووية والمزيد من حجب الشفافية".

وأضاف بلينكن أن هذه الخطوات ستؤدي إلى نتائج عكسية وستزيد من "تعقيد جهودنا للعودة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة. والنتيجة الوحيدة لمسار كهذا ستكون أزمة نووية متفاقمة ومزيد من العزلة الاقتصادية والسياسية لإيران. نواصل الضغط على إيران لاختيار الدبلوماسية وخفض التصعيد بدلاً من ذلك".

وتابع البيان إن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بالعودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة. "نحن على استعداد لإبرام صفقة على أساس التفاهمات التي تفاوضنا عليها مع حلفائنا الأوروبيين في فيينا على مدى عدة أشهر. لا يمكننا اختتام المفاوضات وتنفيذها إلا إذا تخلت إيران عن مطالبها الإضافية الخارجة عن خطة العمل الشاملة المشتركة".