الحكومة الموريتانية: إنفاق 73 مليار أوقية لدعم الوقود والغاز

وأكد ماء العينين في تصريحات للصحفيين اليوم، أن هذا الدعم يأتي مراعاة لمصالح المواطنين التي هي موضع عناية دائمة من الحكومة الموريتانية، خاصة في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار المحروقات في الأسواق العالمية.



ووصل سعر لتر المازوت 4.38 أوقية موريتانية أي ما يعادل نحو دولار وواحد من عشرة في حين وصل لتر البنزين 43 أوقية موريتانية أي ما يعادل يورو وواحد من عشرة.