"الحزام النارى" يرغم أمين عام الناتو على العمل من المنزل.. اعرف التفاصيل

قال مسؤول في حلف شمال الأطلسي، الخميس، إن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج أصيب بداء القوباء (الحزام الناري)، وبالتالي سيعقد محادثات مقررة في ألمانيا ورومانيا عن بُعد فقط.
وحسب موقع الشرق، قال المسؤول "تم تشخيص إصابته بالقوباء الذي يمكن أن يحدث بعد كوفيد-19، وهو يعمل من المنزل".
وكان نتائج فحوص كورونا التي أجريت لستولتنبرج في منتصف شهر مايو إيجابية.
وقال متحدث باسم الحلف في ذلك الوقت إنه ظهرت عليه أعراض خفيفة ويمارس مهامه من المنزل.
وكان من المقرر أن يلتقي ستولتنبرج بالمستشار الألماني أولاف شولتز في برلين، الخميس، ويحضر اجتماعاً مع قادة رومانيا وبولندا والمجر في بوخارست، الجمعة.
"الحزام النارى" يرغم أمين عام الناتو على العمل من المنزل.. اعرف التفاصيلالخميس، 09 يونيو 2022 11:14 ص
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج
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قال مسؤول في حلف شمال الأطلسي، الخميس، إن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج أصيب بداء القوباء (الحزام الناري)، وبالتالي سيعقد محادثات مقررة في ألمانيا ورومانيا عن بُعد فقط.
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