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الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد مشروع تعديل شارع عرض 8 متر بقرية بقلولة فى كفر الشيخ

الخميس، 09 يونيو 2022 12:14 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد مشروع تعديل شارع عرض 8 متر بقرية بقلولة فى كفر الشيخ الجريدة الرسمية
صابر سعيد

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نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها 129 قرار رقم 2024 لسنة 2022 باعتماد مشروع تعديل شارع عرض 8 أمتار بالمخطط التفصيلي بقرية بقلولة التابعة للوحدة المحلية لقرية بقلولة مركز الرياض.

وجاءت المادة الأولى، أنه يتعمد مشروع تعديل شارع عرض 8 أمتار بالمخطط التفصيلي بقرية بقلولة التابعة للوحدة المحلية لقرية بقلولة مركز الرياض بناء علي المعاملة رقم 1159220039997 بتاريخ 1/2/2022 بالمركز التكنولوجي بمركز الرياض.

ونصت المادة الثانية، يلغى ما يخالف ذلك من قرارات، والمادة الثالثة، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، والمادة الرابعة على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
 
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