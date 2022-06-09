البيت الأبيض: توفير 10 ملايين جرعة لقاح كورونا للأطفال بعمر 5 سنوات وأقل

أ ش أ

أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس أن عشرة ملايين جرعة من لقاحات كورونا، ستكون متاحة للولايات بهدف تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات وأقل قبل نهاية الشهر.



وكان عددا من مسؤولي الإدارة الذين وضعوا الخطوط العريضة لخطة التطعيم أكدوا أن اللقاحات سيتم توزيعها عبر آلاف المواقع المختلفة، لكنهم سيركزون على مقدمي الخدمة في الخطوط الأمامية مثل أطباء الأطفال وأطباء الرعاية الأولية ، حيث يتوقعون أن العديد من العائلات تريد الذهاب إليها.



وأضاف المسؤولون أنهم يقدرون أن 85 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة يعيشون على بعد خمسة أميال من موقع التطعيم المحتمل.

