وكيل أوقاف الأقصر: نوفر 11 منفذا بالمدن والقرى لبيع صكوك الأضاحى للمواطنين

الأقصر – أحمد مرعى

أكدت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل الوزارة، أنه تتوافر صكوك الأضاحي بالمديرية، لمن أراد الشراء والمساهمة في إدخال الفرح والسرور على الأسر الأولي بالرعاية، وذلك في إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية.



ويقول الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل أوقاف الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أن صكوك الأضحية متوفرة فى 11 منفذا متنوعا، وهى ما يلي: (ديوان مديرية أوقاف الأقصر ورقم الهاتف 01097143996 - إدارة أوقاف بندر الأقصر رقم الهاتف 01026886365 - إدارة أوقاف البياضية رقم الهاتف 01060290585 - إدارة أوقاف القرنة رقم الهاتف 01004824278 - إدارة أوقاف الطود رقم الهاتف 01100848629 - إدارة أوقاف الزينية رقم الهاتف 01002946330 - إدارة أوقاف إسنا رقم الهاتف 01066322460 - إدارة أوقاف أرمنت رقم الهاتف 01225386479 - إدارة أوقاف حاجر كومير رقم الهاتف 01123399266 - إدارة أوقاف النمسا رقم الهاتف 01118637224 - إدارة أوقاف أصفون رقم الهاتف 01117397799)، كما يمكن للمتبرعين الراغبين في الشراء ارسال رسالة نصية لطلب شراء صك على رقم الواتس آب الآتي 01062356548.



وأكد وكيل أوقاف الأقصر، أنه من بين مفردات هذا الدور ما قامت به الوزارة من الإعلان عن بدء مشروع صكوك الأضاحي على مستوى الجمهورية، وامتداداً لهذا الدور الرائد، تعلن المديرية توافر صكوك الأضاحي بالمديرية، وذلك لمن أراد الشراء والمساهمة في إدخال الفرح والسرور على الأسر الأولى بالرعاية.



وكشف الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن نجاح رجال الإدارات المختلفة فى بيع 330 صكا من صكوك الإطعام، فى إدارات أوقاف البياضية والنمسا والطود وأصفون وإسنا، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، ومن بين مفردات هذا الدور ما قامت به الوزارة من الإعلان عن بدء مشروع صكوك الإطعام على مستوى الجمهورية.