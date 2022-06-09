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الأرصاد: السبت ذروة الطقس الحار.. ودرجة الحرارة تصل 41 بالقاهرة و45 جنوب البلاد

الخميس، 09 يونيو 2022 03:47 م
الأرصاد: السبت ذروة الطقس الحار.. ودرجة الحرارة تصل 41 بالقاهرة و45 جنوب البلاد طقس حار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن السبت المقبل 11 يونيو 2022 ، سيكون ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.
 
ومن المتوقع أن تصل العظمي علي القاهرة والوجه البحري ( 41 درجة مئوية ) وعلي السواحل الشمالية ( 35 درجة مئوية ) وعلي شمال الصعيد وجنوب سيناء ( 40 : 43 درجة مئوية )،  وعلي جنوب الصعيد (45 درجة مئوية).
 
ويشهد اليوم، الخميس، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية و جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، حار على السواحل الغربية،  معتدل ليلا على جميع الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، مع وجود نشاط رياح مساء بأغلب الأنحاء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجات، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

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