الأحد القادم .. انطلاق حملة "حقك تنظمى" لتقديم خدمات الصحة الإنجابية فى المنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الأحد القادم، تحت شعار "حقك تنظمي"، لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان فى مدن وقرى المحافظة، يأتى ذلك ضمن مبادرة أيامنا أحلى التى تنفذها وزارة الصحة والسكان ، وتحت رعاية اللواء اسامة القاضى، محافظ المنيا.

وقال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الحملة تأتي فى إطار تنفيذ توجيهات وزارة الصحة والسكان، بضرورة وصول خدمات تنظيم الاسرة والصحة الانجابية كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الاسرة، مؤكداً ان الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الاسرة مجاناً بجميع مراكز وقرى المحافظة عن طريق المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة.

من جانبها، قالت دكتورة وفاء بدوي مدير عام ادارة تنظيم الاسرة، إنه سيتم توقيع الكشف وتوفير أدوية الصحة الإنجابية وتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالعيادات المتنقلة واخصائيين بالوحدات الثابتة وتوفير وسائل تنظيم الأسرة الحديثة بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي.

وأوضحت أن الحملة ستكون على مستوى جميع الإدارات الصحية بالمحافظة، وتضم مرحلتين حيث تبدأ المرحلة الاولى من الاحد 12 يونيو وحتى الخميس 16 يونيو الجارى بمراكز العدوة وبنى مزار وأبو قرقاص وملوى وديرمواس، وتبدأ المرحلة الثانية من 19 وحتى 23 يونيو بمغاغة ومطاى وسمالوط والمنيا.