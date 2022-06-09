اليوم السابع
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ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.3% خلال جلسات الأسبوع المنتهى

الخميس، 09 يونيو 2022 05:24 م
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.3% خلال جلسات الأسبوع المنتهى صورة ارشيفية ـ البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.28% ليغلق عند مستوى 10235.43 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 7% ليغلق عند مستوى 1857.51 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 6% ليغلق عند مستوى 2765.13 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 2.43% ليغلق عند مستوى 12606.80 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 8.85% ليغلق عند مستوى 3983.89 نقطة.
 
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 14.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 673.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.1%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 381.3 مليار جنيه إلى 390 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.3%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 114 مليار جنيه إلى 118.1 مليار جنيه بنسبة نمو 3.6%.
 
كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 495.3 مليار جنيه إلى 508.1 مليار جنيه بنسبة نمو 2.6%، فيما تراجع رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.1 مليار جنيه إلى 1.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 6.4%.
 
وبالنسبة للتداول ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 11.8 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.297 مليار ورقة منفذة على 158 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 9.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.746 مليار ورقة منفذة على 138 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
 
أما مؤشر تميز، بلغ إجمالي قيمة التداول به نحو 10.3 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 25.2 مليون ورقة منفذة على 1455 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 25.43% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 74.57%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.
 
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 1.7 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 310.7 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 58.4 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 897.7 مليون جنيه، بحجم تداول 1.3 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 65.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 2.6 مليار جنيه بحجم تداول 1.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 123.6 ألف عملية.

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