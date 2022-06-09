إلزام متهمى "اعتصام النهضة" بدفع 39 مليون جنيه لحديقتى الحيوان والأورمان

كتب إيهاب المهندس

ألزمت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين محمد عمار ومحمد فريد، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، 18 متهما في إعادة محاكمتهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة" بسداد 39 مليونا و801 ألف و242 جنيها لصالح بعض الجهات المتضررة من اعتصام النهضة.

وتضمن الحكم السجن المشدد 15 سنة لـ18 متهما، وبراءة 5 متهمين آخرين، وألزمت المتهمين المحكوم عليهم بدفع مبلغ قدره 137085 جنيه لحديقة الحيوان، ومبلغ 2972375 ألف جنيه لحديقة الأورمان، ومبلغ 10903061 جنيه لمحافظة الجيزة، ومبلغ 25788721 جنيها لكلية الهندسة بجامعة القاهرة وذلك عما اسند إليهم من اتهامات.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم، تفيد تدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

كما جاء بأمر الإحالة: المتهمون ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطنى ومرتادى محيط ميدان النهضة وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائى الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميادين ورابعة العدوية والنهضة.



قضية فض اعتصام النهضة (1)



قضية فض اعتصام النهضة (2)



قضية فض اعتصام النهضة (3)