إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة المنوفية الأسبوع المقبل

فريق المحافظات

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات التصحيح للامتحانات والعمل حاليا على رصد الدرجات ومراجعتها.

وأكد محافظ المنوفية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه من المقرر أن يتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات من تصحيح ورصد ومراجعة، وغيرها من العمليات التى تساعد على خروج النتيجة دون أى مشكلات أو أخطاء.

وكانت امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية قد بدأت السبت 21 مايو الماضى، وما فى مستواها للعام الدراسي 2021 / 2022، حيث أدى 83839 طالبا وطالبة الامتحانات في 400 لجنة امتحانية مؤمنة ومنتظمة بمشاركة 14302 معلم (رئيس لجنة ــ مراقب أول ــ مراقب ــ ملاحظ ــ إداري) بجميع لجان الإدارات التعليمية بنطاق محافظة المنوفية على مدارس ستة أيام متصلة وانتهت الخميس 26 من مايو الماضى.