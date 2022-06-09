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إعلان جدول تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2022 السبت

الخميس، 09 يونيو 2022 11:42 ص
إعلان جدول تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2022 السبت الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم

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أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية بقيادة الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إعلان جدول تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2022، السبت المقبل 11 يونيو الجاري، حيث من المقرر تحديد مقر لتقديم التظلمات، وفى نفس اليوم أو اليوم التالى يتم وضع جدول أيام الإدارات التعليمية لتلقى التظلمات من كل إدارة منعا للتزاحم من قبل أولياء الأمور والطلاب وللتيسير عليهم في إنهاء كافة الإجراءات.

ومن المقرر أن يتم تحديد يوم لكل إدارة أو إدارتين حسب كثافة الطلاب بكل إدارة تعليمية، ثم في نهاية الجدول يتم تحديد يومين لمن تخلف عن التقديم في الموعد المحدد بكل إدارة تعليمية، على أن تقوم لجنة النظام والمراقبة بتحديد يوم لإطلاع ولي الأمر على ورقة الإجابة وترسل كشوف نتيجة التظلم للإدارة التعليمية للطلاب المعلن درجاتهم.

أما ما يخص إجراءات تلقى التظلمات، أوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن إجراءات تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2022، فهى دفع قيمة التظلم فى المادة المراد التظلم فيها وقيمة المادة الواحدة 20 جنيها ثم تحديد يوم وموعد الاطلاع على صورة ورقة الإجابة، ويوم الإطلاع يأتي الطالب وولي الأمر فقط ومعه صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر، ومكتوب عليها رقم الجلوس ولا يسمح بدخول أحد آخر نهائيا، ويقوم الطالب وولي الأمر باستلام صورة من ورقة إجابته ومراجعتها مع ولي الأمر، ويستلم الطالب تقريرا لكتابة الملاحظات التي وجدها في التصحيح، ثم يقوم الطالب بكتابة المطلوب مثل إعادة تصحيح سؤال أو تصحيح الورقة بالكامل أو تجميع الورقة مرة أخرى كما يتراءى له، وأخيرا يقوم الطالب بتسليم التقرير وصورة ورقة الإجابة إلى مندوب الكنترول والمغادرة، ولا يسمح بدخول الموبايلات أثناء التظلم ولا يسمح سوى بدخول الطالب وولي الأمر.

فيما حصدت إدارة الخصوص التعليمية بمحافظة القليوبية، 4 مقاعد بين العشرة الأوائل للشهادة الإعدادية لهذا العام، لتحل بهذا الرقم المركز الأول بين باقى الإدارات بأوائل الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2022، فيما حصلت إدارتا بنها وطوخ على مركزين لكل منهما بين أوائل الشهادة الإعدادية، وإدارتا كفر شكر والعبور حصلت كل واحدة منهما على مركز بين أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية.

فيما خرجت 7 إدارات تعليمية بمحافظة القليوبية، من المنافسة على أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2022، وهى إدارات "شبين القناطر – قها – شرق شبرا الخيمة – غرب شبرا الخيمة – القناطر الخيرية – قليوب – الخانكة".

واعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، نتيجة امتحان الشهادة الاعدادية للعام الدراسي الحالي بنسبة 74.77 %، كما اعتمد نتيجة الاعدادية المهنية بنسبة 90.68%، بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الإعدادية.

وتقدم محافظ القليوبية بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم ، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة، مؤكداً ان الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالانشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

ومن جانبه، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 115 الف و533 طالب وطالبة، أدى الامتحان 115 ألف و480 طالبا وطالبة.

 


نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الغربيه

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه المنوفيه

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية

شهاده الصف الثالث الاعدادي محافظه القليوبيه

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022 بالدرجات بالاسم

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الغربيه 2022

مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القليوبية 2022

الشهاده الاعداديه محافظه القليوبيه

نتيجة الصف الثالث الاعدادي القليوبية 2022

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الغربيه

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه المنوفيه

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022

نتيجة الصف الثالث الاعدادي القليوبية 2022 الترم الثاني

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القليوبيه 2022

رابط نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القليوبيه


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