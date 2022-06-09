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إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى وميكروباص بالجيزة

الخميس، 09 يونيو 2022 10:03 ص
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى وميكروباص بالجيزة اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 4 اشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكى وميكروباص داخل نفق فوادفون اتجاه المحور المركزى فى الجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفي القريبة من موقع الحادث لتلقى العلاج اللازم، وتم رفع حطام الحادث بواسطة الأوناش من أعلى الطريق وتسيير حركة السيارات.
 
 
 
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بنفق فوادفون اتجاه ميدان لبنان نطاق الجيزة، بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.
 
 
 
وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكى، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.

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