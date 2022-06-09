إصابة 3 أشخاص بحروق بسبب اشتعال النيران بشقة سكنية فى جرجا بسوهاج

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من العميد أحمد عزت مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية دائرة قسم شرطة جرجا، وجرى الدفع بقوات الحماية والتى تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.

وبالفحص تبين من خلال التحريات، التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب، بنشوب حريق بشقة بشار البحر دائرة قسم شرطة جرجا، ونتج عن الحريق إصابة أبوالنجا أ . أ 63 سنة بحروق باليدين والساقين من الدرجة الأولى بنسبة 30% ونجاح . إ . م . 45 سنة بحروق باليدين والساقين من الدرجة الأولى بنسبة بلغت 30% ومحمد. ا. أ 12 سنة بحروق بالساقين من الدرجة الأولى بنسبة 20%.



جرى الدفع بسيارتى إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده ونقل المصابين لمستشفى جرجا العام للعلاج، وتجرى الآن أعمال التبريد لمكان الحريق والتأكد من عدم وجود نيران وانحصرت التلفيات فى احتراق منقولات الشقة وبعض المتعلقات الشخصية، وجارى تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.