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إصابة 15 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص غرب الإسكندرية

الخميس، 09 يونيو 2022 11:35 م
إصابة 15 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص غرب الإسكندرية انقلاب ميكروباص - أرشيفية
الإسكندرية اسماء على بدر

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أصيب 15 شخصًا، اليوم الخميس، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق المستعمرة بمنطقة العامرية غربي الإسكندرية.

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بلاغا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب ميكروباص بطريق المستعمرة، اتجاه القاهرة.

انتقل ضابط الشرطة والمرور رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص انقلاب ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 15 شخصًا بجروح وكدمات.

جرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى العامرية العام، لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.


الاسكندريه

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