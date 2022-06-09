اليوم السابع
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إصابة 14 من عمال اليومية فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

الخميس، 09 يونيو 2022 11:29 ص
إصابة 14 من عمال اليومية فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية حادث تصادم - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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أصيب 14 من عمال اليومية بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل  بطريق" بلبيس- العاشر من رمضان" أمام مصنع المكرونة وتم نقل المصابين من قبل مرفق الإسعاف إلى مستشفى بلبيس المركزى.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى بلبيس المركزى، يفيد وصول 14 من عمال اليومية مصابون بكسور متعددة وسحجات وكدمات وتم تحويل 2 منهم إلى مستشفى الأحرار التعليمى، لتلقى الرعاية الطبية والخدمة العلاجية اللازمة.

وبالانتقال والفحص تبين   انقلاب سيارة محملة بعدد من عمال اليومية جميعهم من محافظات الصعيد " قنا- الأقصر – المنيا" بطريق " بلبيس- العاشر" أمام مصنع المكرونة دائرة قسم شرطة بلبيس، نتيجة إنفجار أحد إطارات السيارة  وتم تحرير محضر بالواقعة، ورفع آثار الحادث من الطريق وتسير الحركة المرورية.

 


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