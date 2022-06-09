إصابة شاب بكسر فى الساق صدمه قطار بجرجا جنوب سوهاج

أصيب شاب يبلغ من العمر 32 سنة بكسر بالقدم اليسرى، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعى محولا من مستشفى جرجا العام، إثر اصطدام قطار به حال استقلاله دراجة نارية والعبور بها من مزلقان بندار دائرة مركز جرجا لحظة مرور أحد القطارات.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة جرجا يفيد اصطدام قطار بشاب بدائرة المركز، وتم نقله للمستشفى للعلاج وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب إصابة "إ.ح" 32 سنة بكسر بالساق اليسرى إثر اصطدام أحد القطارات به أثناء عبوره المزلقان مستقلا دراجته النارية.

تم رفع آثار الحادث ونقل المصاب إلى مستشفى جرجا العام التى قامت بتحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعى للعلاج، ونتج عن الحادث أيضا تحطم الدراجة النارية، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة، وجارى إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.