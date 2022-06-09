أوكرانيا تتوقع الحصول على 20 مليار دولار من شركائها خلال العام الجاري

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قال وزير المالية الأوكراني سيرهي مارشينكو، إنه من المتوقع أن تجذب أوكرانيا نحو 20 مليار دولار من شركائها الأجانب بحلول نهاية العام الجاري.

وأوضح مارشينكو - خلال اجتماع لجنة البرلمان الأوكراني - أنه بحلول نهاية العام الجاري تتوقع وزارة المالية الأوكرانية الحصول على 20 مليار دولار إضافية، وقال : "هذا ما نتفاوض عليه حاليًا"، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الخميس.

وأشار وزير المالية إلى أن أوكرانيا تخطط لجذب نحو 8ر4 مليار دولار من التمويل الخارجي خلال شهر يونيو الجاري، موضحًا أن هذا المبلغ كبير مقارنة بشهر مايو إذ تمكنت الحكومة الأوكرانية من جذب نحو مليار ونصف المليار دولار.

كما تتوقع الوزارة الحصول على 4 مليارات دولار أخرى في شهر يوليو.

يُشار إلى أن أوكرانيا تلقت أكثر من 6 مليارات دولار كمساعدات خارجية في شكل منح وقروض منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتحتاج أوكرانيا إلى 5 مليارات دولار إضافية شهريًا لتلبية احتياجاتها في الوقت الراهن.