أمن الشرقية يكثف جهوده لضبط المتهمين بترويع شاب بـ كلب وسيف فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

تُكثف الأجهزة الأمنية في مركز شرطة ديرب نجم التابع لمديرية أمن الشرقية جهودها لسرعة ضبط المتهمين في الواقعة التي انتشر مقطع فيديو يوثق ما جرى فيها من تعدي على شاب وترويعه بواسطة سلاح أبيض (سيف) وكلب من جانب شخصين اثنين في قرية منشأة صهبرة التابعة لدائرة مركز شرطة ديرب نجم.

وتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) مقطع فيديو يوثق الواقعة وما جرى فيها؛ إذ أظهرت إحدى كاميرات المراقبة الموجودة في قرية منشأة صهبرة التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة ديرب نجم، ما دار في القرية حين فوجئ الأهالي بشابين اثنين من أبناء القرية أحدهما يُدعى أحمد ن ال، يحمل في يده اليمنى سلاح أبيض (سيف) وفي يده اليسرى يمسك كلب، وشقيقه محمد، وشهرته الكوتش، حيث اعتدى الاثنان على أحد شباب البلدة وروعانه بواسطة ما معهما ووجه إليه الثاني اللكمات تحت أعين عدد من أهالي البلدة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ من أسرة الشاب المجني عليه وائل أيمن رمضان، 27 سنة، حداد سوست سيارات، مُقيم في قرية منشأة صهبرة التابعة لدائرة مركز شرطة ديرب نجم، يتهمون فيه كلٍ من: محمد ن ال، وشهرته الكوتش، وشقيقه أحمد، مُقيمين في نفس القرية، بالاعتداء على المجني عليه وترويعه بواسطة كلب وسلاح أبيض (سيف).

وتبين من التحريات الأولية نشوب مشاجرة في وقتٍ سابق بين المجني عليه والمتهم الأول (الكوتش) وصلت إلى حد أن الاثنين حررا محاضر كلٍ منهما يتهم الآخر بالاعتداء عليه، وذلك منذ مساء الميس الماضي، وبالعرض على جهات التحقيق صباح الجمعة الماضية قررت إخلاء سبيلهما بعدما أقر كل طرف بالتنازل عن اتهامه للآخر وتصالح الطرفان، إلا أن المجني عليه في الواقعة الجديدة (وائل) فوجئ بالمتهمين منتصف ليل الجمعة يعتديان عليه ويروعانه بواسطة سلاح أبيض (سيف) وكلب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1064 جنح مركز شرطة ديرب نجم لسنة 2022، وبالعرض على جهات التحقيق أمرت بضبط المتهمين وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.