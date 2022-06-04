انتشال جثة سيدة مجهولة الهوية من مياه ترعة بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

انتشل فريق من قوات الإنقاذ النهري التابع لقطاع الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، منذ قليل، جثة مجهولة الهوية لسيدة في العقد الرابع من العمر، عثر عليها غارقة في مياه ترعة السعدية دائرة أبو حماد.

وكانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بشأن ما تبلغ لشرطة النجدة بورود بلاغ بوجود جثة طافية في مياه ترعة السعدية التابعة لدائرة ونطاق مركز شرطة أبو حماد.

على الفور، انتقل فريق من قوات الإنقاذ النهري التابع لقطاع الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية إلى موقع البلاغ، وجرى انتشال الجثة وتبين أنها لسيدة مجهولة الهوية في العقد الرابع من العمر.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الزقازيق العام، وبالعرض على نيابة أبو حماد طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها ومدى وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمها.