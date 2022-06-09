اليوم السابع
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أسعار الذهب تهبط دون 1000جنيه للجرام لأول مرة منذ مارس 2022

الخميس، 09 يونيو 2022 04:06 م
أسعار الذهب تهبط دون 1000جنيه للجرام لأول مرة منذ مارس 2022 ذهب
كتب إسلام سعيد

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أعلنت الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس هاني ميلاد انخفاض أسعار الذهب في مصر دون ألف جنيه للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر لأول مرة منذ 21 مارس 2022، وذلك على خلفية تراجع في السعر العالمي للذهب.

 أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 : 997 جنيها.

عيار 24 : 1139 جنيها.
 
عيار 18: 854.5 جنيها.
 
عيار 14: 666.5 جنيها.
 
الأوقية : 1845 دولار.
 
 
وقال المهندس هاني جيد رئيس شعبة الذهب، إن الأسواق العالمية للذهب تترقب الآن إعلان أسعار الفائدة الأمريكية، التي يكون لها تأثير كبير على تداولات الذهب وحجم الطلب على المعدن الأصفر، وهو ما يؤثر بالطبع على حركة الذهب في السوق المصري.
 
وأشار في تصريحات خاصة لليوم السابع إلي أن هبوط أسعار الذهب في مصر تحت 1000 جنيه للجرام لأول مرة منذ 21 مارس الماضي مؤشر على تراجع المضاربة على الدولار، وكذلك الأمر مرتبط بعوامل العرض والطلب.

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب



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