أسعار الذهب تهبط دون 1000جنيه للجرام لأول مرة منذ مارس 2022

كتب إسلام سعيد

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس هاني ميلاد انخفاض أسعار الذهب في مصر دون ألف جنيه للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر لأول مرة منذ 21 مارس 2022، وذلك على خلفية تراجع في السعر العالمي للذهب.



أسعار الذهب اليوم: عيار 21 : 997 جنيها.

عيار 24 : 1139 جنيها.

عيار 18: 854.5 جنيها.

عيار 14: 666.5 جنيها.

الأوقية : 1845 دولار.

وقال المهندس هاني جيد رئيس شعبة الذهب، إن الأسواق العالمية للذهب تترقب الآن إعلان أسعار الفائدة الأمريكية، التي يكون لها تأثير كبير على تداولات الذهب وحجم الطلب على المعدن الأصفر، وهو ما يؤثر بالطبع على حركة الذهب في السوق المصري.

وأشار في تصريحات خاصة لليوم السابع إلي أن هبوط أسعار الذهب في مصر تحت 1000 جنيه للجرام لأول مرة منذ 21 مارس الماضي مؤشر على تراجع المضاربة على الدولار، وكذلك الأمر مرتبط بعوامل العرض والطلب.