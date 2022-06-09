أسعار الحديد فى مصر اليوم الخميس 9 يونيو 2022

كتب - إسلام سعيد

بعد أن أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرار 324 لسنة 2022 بمد العمل بالقرار الوزاري رقم 1535 لسنة 2017 بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح" اسياخ ولفائف وقطبان وعيدان" ذات المنشأ أو المصدرة من الصين أو تركيا أو أوكرانيا تشهد أسعار الحديد في الأسواق استقرار ملحوظ خلال تداولات اليوم الخميس.

أسعار الحديد فى مصر اليوم الخميس

سعر حديد عز 18170 جنيهًا للطن تسليم المصنع

سعر حديد السويس للصلب 18070 جنيها

سعر حديد المصريين 18070 جنيها

سعر حديد الجيوشي للصلب 17900 جنيها

سعر حديد العشرى 18000 جنيها للطن

سعر حديد المراكبى 18050 جنيها

سعر حديد مصر ستيل 18000 جنيها

سعر حديد الجارحي 17850 جنيها للطن.

كشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء في الغرفة التجارية، أن الطلب على مواد البناء متراجع خلال الفترة الحالية، وذلك مع عدم وجود تراخيص في عدد كبير من المناطق إضافة إلى ارتفاع أسعار الحديد، في حين أن التراجع الذي شهده الحديد مؤخرا لم يحرك وضع الأسواق.