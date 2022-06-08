وكيل اللجنة الدينية بالنواب: الإسلام أحل كل فضيلة وحرم كل سيئة ومعصية

كتب لؤى على

أثنى الدكتور أسامة العبد الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية ووكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب على اختيار دار الإفتاء المصرية الموفق كعادتها لموضوع التطرف كعنوان لأول مؤتمر لمركز سلام التابع لها، مؤكدًا على أن السلام هو عنوان الإسلام.

جاء ذلك فى كلمته الافتتاحية للجلسة الثالثة وعنوانها "تجديد الخطاب الدينى ودوره فى مواجهة التطرف" فى مؤتمر "التطرف الدينى.. المنطلقات الفكرية، واستراتيجيات المواجهة" والذى نظمه مركز سلام التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه الدائم لتجديد الخطاب الدينى، ولرئيس الوزراء مصطفى مدبولى على رعايته للمؤتمر.

وأضاف أن الإسلام أحل كل فضيلة وحرم كل سيئة ومعصية.

وقد تحدث فى الجلسة العلماء مفتى القدس الشيخ محمد حسين، ومفتى لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، والشيخ أبو بكر سيد عبد الله جمل اليل مفتى جزر القمر، والدكتور أبو عبد الله غلام الله رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بالجمهورية الجزائرية، والدكتور على محمد فخرو رئيس مجلس أمناء مركز دراسات الوحدة العربية، و الدكتور يوشار شريف أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة أرسطو، والدكتور أشرف سعد باحث بدار الإفتاء المصرية، والدكتور عمرو عبد المنعم باحث بشئون الحركات الإرهابية والمتطرفة.