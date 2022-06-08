وسائل إعلام عراقية: هجوم بطائرة مسيرة قرب القنصلية الأمريكية فى أربيل

كتب: أحمد جمعة

أكدت وسائل إعلام عراقية، مساء الأربعاء، شن هجوم بطائرة مسيرة قرب القنصلية الأمريكية في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، لافتة إلى سقوط عدد من صواريخ كاتيوشا على الطريق الرئيس بين أربيل ومصيف صلاح الدين.

وأشار الإعلام العراقى إلى سماع دوى انفجار عبارة عن طائرة مسيرة بالقرب من طريق المصيف، موضحا أن الطائرة المسيرة استهدف سيارة مدنية وتسببت بأضرار جسيمة.

وكان الزعيم الكردي مسعود بارزاني قد استقبل، الأحد الماضى، في منتجع صلاح الدين القريب من عاصمة إقليم كردستان أربيل، السفير البريطاني لدى بغداد مارك برايسن ريجاردسن.

وأكد مكتب إعلام الزعيم الكردى في بيان صحفى أنه تم خلال اللقاء الذي حضره القنصل العام البريطاني لدى أربيل ديفد هانت تسليط الضوء على آخر المستجدات السياسية في العراق وتشكيل الحكومة الجديدة والمعوقات التي تعرقل ظهورها حتى الآن.

وأكد الزعيم الكردي أن الالتزام بالدستور والحوار ضمانة لحل الخلافات وحول حقوق مكونات القوميات في العراق والانتخابات التشريعية المقبلة في كردستان، مشددا على دعم والحفاظ على حقوق كافة القوميات.

وناقش الطرفان العلاقات بين أربيل ولندن، وأكد السفير البريطاني على التزام حكومته بنتائج زيارة رئيس وزراء الإقليم الأخيرة إلى بريطانيا، مؤيدا دعم سبل التعاون المشترك مع كردستان على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.