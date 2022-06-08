وزير الزراعة: مصر تحتل المركز الثالث على مستوى العالم فى إنتاج السمك البلطى

كتبت هند مختار

قال السيد القصير ، وزير الزراعة أن مصر رفضت شحنة قمح قادمة من الهند لأنها تحرص علي صحة المواطن المصري، موضحا أن قطاع الزراعة حصل على دعم غير مسبوق على مدار الـ 8 سنوات، موضحا أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الخضار والجبن والألبان والدواجن، وأن مصر قاربت على الاكتفاء الذاتي من السكر والأسماك وأن مصر تحتل المركز الثالث على مستوي العالم فى إنتاج السمك البلطي.

وأوضح أن الدولة المصرية تستصلح الصحراء وتعيد إحياء الصحراء، موضحا أنه سيتم قريبًا سيتم الإعلان عن تفاصيل مشروع تنمية وسط وشمال سيناء ، وأن القيادة السياسية قدمت دعم غير مسبوق لقطاع الزراعة ، وقطاع الزراعة أصبح من القطاعات الهامة بعد جائحة كورونا وهو قطاع تشابكي.

وأضاف فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن قطاع الزراعة مساهم بـ 15% من الناتج المحلي الاجمالي، وهو فى بؤرة اهتمام القيادة السياسية.