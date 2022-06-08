وزير الخارجية الأوكراني: لن نقبل بدائل لصفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي

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أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن بلاده لن تقبل أي بدائل لصفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي ولا ترى أن دول الاتحاد الأوروبي المتشككة لديها أي حجج منطقية.



وقال كوليبا، في إفادة صحفية عبر الإنترنت اليوم الأربعاء: "أريد أن أعيد التأكيد على أن أوكرانيا لن تقبل أي بدائل لصفة مرشح [الاتحاد الأوروبي] مهما كانت وردية ، نحن بحاجة إلى صفة مرشح للاتحاد الأوروبي، وليس مرشحا محتملا ، أو أي بديل آخر".



وأعرب الوزير عن قناعته بأن أوكرانيا تستحق حق الترشح وتفي بمعايير الحصول عليه، بحسب وكالة أنباء /أوكرينفورم/ الأوكرانية .



وأضاف: "هذا ليس موقف الحكومة فحسب، بل أيضا موقف المجتمع المدني ، وأود أن أشكر أكثر من 200 من منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية اتحدوا في حملة تأييد ووقعوا على مناشدة مفتوحة للحكومات الأجنبية لمنح أوكرانيا صفة مرشح الاتحاد الأوروبي في أواخر الشهر الجاري".



وبحسب كوليبا، هناك بعض الدول الأوروبية المتشككة في منح أوكرانيا صفة مرشح وهناك من يحاول "إغرائنا ببعض البدائل"، مؤكدا أنه لا يرى أن الدول المتشككة لديها أي حجج عقلانية