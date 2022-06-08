وزيرة التعاون الدولى تزور بنك الاستثمار الأوروبى بلوكسمبورج لبحث ملفات التعاون

كتب محمد أسعد

غادرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، القاهرة، متوجهة إلى لوكسمبورج، لزيارة المقر الرئيسي لبنك الاستثمار الأوروبي، الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي، في إطار العلاقة الاستراتيجية بين مصر والبنك، وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية وبحث التعاون المستقبلي بين الجانبين.

ومن المقرر أن تعقد وزيرة التعاون الدولي، خلال الزيارة عددًا من اللقاءات الثنائية مع كبرى قيادات بنك الاستثمار الأوروبي، كما تشارك في جلسة نقاشية تحت عنوان "الاستثمار في الحلول المناخية لتقليل الانبعاثات"، ينظمها بنك الاستثمار الأوروبي ومعهد بنك الاستثمار الأوروبي ومعهد الجامعة الأوروبية.

ويتناول الويبينار أفضل الممارسات في مجالات تحول الطاقة وكذلك الابتكار ، والتي تعتبر حاسمة لمواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ، ومناقشة الاستعدادات لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) في مصر ومناقشة دور مختلف الأطراف ذات الصلة في إنجاح COP27.