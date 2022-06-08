وزيرة البيئة: 324 مليار دولار لمشروعات التخفيف والتكيف للمناخ

كتبت منال العيسوى

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أنه لدينا قصص نجاح تسعى مصر لعرضها على العالم خلال رئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP27، من المشروعات القومية في مجالي التخفيف والتكيف، وأن تكلفة برامج التخفيف حوالى 211 مليار دولار، وتكلفة برامج التكيف حوالى 113 مليار دولار، بإجمالى 324 مليار دولار.

وأوضحت وزيرة البيئة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن قائمة مشروعات التخفيف تضم إقامة مجمع بنبان للطاقة الشمسية، كأكبر مجمع لتوليد الكهرباء النظيفة في الشرق الأوسط، ومشروعات كفاءة الطاقة، ومشروعات طاقة الرياح، والنقل المستدام مثل مشروع المونارويل وشبكة مترو الأنفاق، إضافة لمشروعات تحويل المخلفات لطاقة، والإدارة المتكاملة للمخلفات، مثل مشروعات البيوجاز والمدافن الصحية ومصانع التدوير.

وأضافت وزيرة البيئة: "أما مشروعات التكيف فمنها مشروعات ترشيد المياه وتبطين الترع، ومحطات تحلية مياه البحر والصرف الصحي، ومبادرة حياة كريمة كنموذج متكامل لمشروعات التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ من خلال تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي، وإدارة المخلفات كجهود، ومشروعات تبطين الترع ومحطات معالجة الصرف الصحى والتشجير".