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وزارة الخارجية المجرية: الاقتصاد الأوروبى "لن يبقى حيا" بدون الغاز الروسى

الأربعاء، 08 يونيو 2022 06:47 م
وزارة الخارجية المجرية: الاقتصاد الأوروبى "لن يبقى حيا" بدون الغاز الروسى الغاز الروسى - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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قالت وزارة الخارجية المجرية، إن الاقتصاد الأوروبى "لن يبقى على قيد الحياة" بدون الغاز الروسي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الخارجية المجرية،: مازلنا مقتنعين بأن العقوبات على روسيا لا يجب أن تنطبق على إمدادات الغاز.

وتابعت وزارة الخارجية المجرية: خلافاتنا مع الاتحاد الأوروبي سببها أننا نتصرف وفقا لإرادة شعبنا، موضحة أن سياسة الاتحاد الأوروبي تهدف لإنشاء "الولايات المتحدة الأوروبية".

ولفتت وزارة الخارجية المجرية، إلى أن سياسة الاتحاد الأوروبي خاطئة ومرهقة على الأعضاء.


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