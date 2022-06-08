ورشة عمل "فن صناعة الحلى" بمكتبة الإسكندرية.. الإثنين

الإسكندرية - جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية دورة تدريبية بعنوان: «فن صناعة الحلي»، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء 13و14 يونيو 2022، بقاعة الأغراض المتعددة بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

وتتضمن الدورة التدريبية عددًا من المحاضرات التي تلقي الضوء على أحد أبرز أنواع الفنون قديمًا وهو فن صناعة الحلى، وقد تفنن المصري القديم في معالجة وتحويل العناصر الطبيعية المستخرجة من الأرض إلى مواد ذات صفات جديدة تخدم أغراضًا بعينها، مما أدي إلي ابتكار أدوات وتكنولوجيا جديدة تميزت بالبساطة والدقة في آنٍ واحد لخدمة ذلك الغرض.

وقد انقسمت أنواع الحلي في مصر القديمة إلى نوعين حسب خصائصها وطبيعتها ومصدرها؛ الحلي المعدنية المصنوعة من الذهب والفضة والمعادن الثمينة، والحلي المُشكَّلة من فصوص الأحجار الكريمة وشبه الكريمة. وقد استخدم المصري القديم الحلي بكثرة في حياته اليومية لغرض الزينة، أو لاعتقاده بما لها من قوى سحرية تمنحه القوة وحسن الطالع، أو تدفع عنه الأرواح الشريرة.

وتشتمل فعاليات اليوم الأول على مجموعة من المحاضرات عن أهمية فن صناعة الحلي وتاريخه، إلى جانب محاضرات عن المواد المستخدمة في صناعة الحلي وأماكن تواجدها، والتقنية المستخدمة في تلك الصناعة. وفي اليوم الثاني تقدم ورشة عمل عن كيفية صناعة نموذج فني من الحلي، يستطيع المتدرب بمقتضاه أن يصنع نموذج بسيط من الحلي بنفسه.

تستغرق الدورة 10 ساعات مقسمة على يومين، وتستهدف الأفراد من 18 سنة فيما فوق، والتسجيل بأسبقية حضور يوم الإثنين اليوم الأول من الدورة بدءًا من الساعة 9.30 صباحًا، علمًا بأن العدد الأقصى للحضور 30 فردًا.