مكتبة الإسكندرية تشارك فى ملتقى القاهرة السابع للخط العربى

الإسكندرية - جاكلين منير

تشارك مكتبة الإسكندرية في الدورة السابعة من ملتقى القاهرة الدولي للخط العربي، والتي تنظمه وزارة الثقافة المصرية، ممثلة في صندوق التنمية الثقافية، في الفترة من 6 حتى 9 يونيو 2022م، والذي يحمل عنوان: "رواد ومجددون في مائة عام 1922-2022".



وجاءت مشاركة مكتبة الإسكندرية الأساسية؛ بعرض مجموعة من لوحات الخط العربي من أعمال الشيخ محمد عبد الرحمن والأستاذ كامل إبراهيم، والأستاذ خضير البورسعيدي، وهي جزء من مجموعة اللوحات الأصلية التي تحتفظ بها إدارة المعارض بمكتبة الإسكندرية كرافد ثقافي وفني له مكانته في تأريخ فن الخط العربي المعاصر، والتي تعزز من مكانة المكتبة كحاضنة للثقافة المصرية الفنية، وتتنوع اللوحات المعروضة لتعكس المحتوى البصري والدلالي التي شهدته المدرسة المصرية في الخط العربي طوال تاريخها.



ولقد شهدت هذه الدورة إقبالاً كبيرًا من فناني الخط العربي للتقدم للمشاركة بالملتقى.

وشاركت مكتبة الإسكندرية ممثلة في مركز دراسات الخطوط بورقتين بحثيتين، الأولى: بعنوان "تاريخ مصحف الملك فؤاد"، والثانية: بعنوان "فلسفة الخط العربي والتصوف بين مسارات النشأة والفكر والممارسة"، وذلك من خلال الندوة العلمية التي تعقد على هامش الملتقى، والتي تشهد مشاركات دولية ومحلية لها مكانتها وتقديرها الكبير، والتي تغطي مساحات مختلفة من تاريخ الخط العربي وأهمية النقوش والكتابات في قراءة الهوية البصرية للخط العربي والزخارف المختلفة، وتأثيرها على المشهد الفني العالمي.



تأتي أهمية مشاركة المكتبة في هذا الحدث الدولي الهام، في ترسيخ الهوية البصرية العربية من خلال الاهتمام وإحياء فنون الخط العربي المختلفة، خاصة بعد إدراج الخط العربي مؤخرًا على قائمة اليونسكو ضمن التراث غير المادي، ومرور مائة عام على تأسيس مدرسة تحسين الخطوط العربية في مصر، وعرض لدور مكتبة الإسكندرية في خدمة الثقافة المصرية بأبعادها العربية والإسلامية المختلفة ممثلة في الخط العربي.



