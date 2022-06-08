هندسة الأزهر بقنا تستقبل طلاب الفرقة الإعدادية بهدايا رمزية فى أول أيام الامتحانات

أسيوط - هيثم البدرى

تفقد الدكتور محمد جلال عميد كلية الهندسة بقنا جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محروس على المشرف العام على الفرقة الإعدادية بالكلية بتفقد لجان الامتحانات في أول يوم مع بدء انطلاقها، وحرص على التأكد من توافر جميع التجهيزات اللازمة لتوفير جو إيجابي وهادئ ومحفز للطلاب أثناء الامتحانات، بما يساعد جميع الطلاب على التركيز والهدوء.

وأعلن عميد الكلية، أنه تم هذا العام لأول مرة استبدال مخيم الامتحانات في ظل الأجواء الحارة في هذا الوقت من العام بقاعات مكيفة بالكامل، كما تم تزويد جميع القاعات بمراوح إضافية حرصا على راحة الطلاب.

وفي مبادرة من إدارة الكلية وأسرة طلاب من أجل مصر نظم أعضاء الأسرة بالكلية تحت إشراف الدكتور أحمد شرقاوي منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، جرى استقبال جميع طلاب الفرقة الإعدادية بتوزيع هدايا رمزية بسيطة وكروت مطبوع عليها كلمات تحفيزية لزملائهم لبث جو من البهجة والراحة النفسية بينهم، وقد لاقى ذلك ترحيبا كبيرا وتقديرا من الطلاب وشكر زملائهم على هذه اللفتة الطيبة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الجامعة وحرص الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي على توفير جو هادئ، وتوظيف كل الإمكانيات المتاحة للطلاب أثناء فترة الامتحانات.



امتحان طلاب كلية الهندسة بأزهر قنا (1)



امتحان طلاب كلية الهندسة بأزهر قنا (2)



امتحان طلاب كلية الهندسة بأزهر قنا (3)



امتحان طلاب كلية الهندسة بأزهر قنا (4)