اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 يونيو 2022 02:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

هندسة الأزهر بقنا تستقبل طلاب الفرقة الإعدادية بهدايا رمزية فى أول أيام الامتحانات

الأربعاء، 08 يونيو 2022 02:19 م
هندسة الأزهر بقنا تستقبل طلاب الفرقة الإعدادية بهدايا رمزية فى أول أيام الامتحانات هدايا رمزية لطلاب هندسة قنا
أسيوط - هيثم البدرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الدكتور محمد جلال عميد كلية الهندسة بقنا جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محروس على المشرف العام على الفرقة الإعدادية بالكلية بتفقد لجان الامتحانات في أول يوم مع بدء انطلاقها، وحرص على التأكد من توافر جميع التجهيزات اللازمة لتوفير جو إيجابي وهادئ ومحفز للطلاب أثناء الامتحانات، بما يساعد جميع الطلاب على التركيز والهدوء.

وأعلن عميد الكلية، أنه تم هذا العام لأول مرة استبدال مخيم الامتحانات في ظل الأجواء الحارة في هذا الوقت من العام بقاعات مكيفة بالكامل، كما تم تزويد جميع القاعات بمراوح إضافية حرصا على راحة الطلاب.

وفي مبادرة من إدارة الكلية وأسرة طلاب من أجل مصر نظم أعضاء الأسرة بالكلية تحت إشراف الدكتور أحمد شرقاوي منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، جرى استقبال جميع طلاب الفرقة الإعدادية بتوزيع هدايا رمزية بسيطة وكروت مطبوع عليها كلمات تحفيزية لزملائهم لبث جو من البهجة والراحة النفسية بينهم، وقد لاقى ذلك ترحيبا كبيرا وتقديرا من الطلاب وشكر زملائهم على هذه اللفتة الطيبة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الجامعة وحرص الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي على توفير جو هادئ، وتوظيف كل الإمكانيات المتاحة للطلاب أثناء فترة الامتحانات.

امتحان طلاب كلية الهندسة بأزهر قنا (1)
امتحان طلاب كلية الهندسة بأزهر قنا (1)

 

امتحان طلاب كلية الهندسة بأزهر قنا (2)
امتحان طلاب كلية الهندسة بأزهر قنا (2)

 

امتحان طلاب كلية الهندسة بأزهر قنا (3)
امتحان طلاب كلية الهندسة بأزهر قنا (3)

 

امتحان طلاب كلية الهندسة بأزهر قنا (4)
امتحان طلاب كلية الهندسة بأزهر قنا (4)

 

امتحان طلاب كلية الهندسة بأزهر قنا (5)
امتحان طلاب كلية الهندسة بأزهر قنا (5)

هندسة الأزهر

محافظة قنا

طلاب الفرقة الإعدادية

أول أيام الامتحانات

ازهر قنا

امتحانات الجامعات


الموضوعات المتعلقة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة