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عميد كلية الزراعة جامعة الأزهر بأسيوط: لا توجد أى شكاوى بلجان الامتحانات

الأربعاء، 08 يونيو 2022 01:37 م
عميد كلية الزراعة جامعة الأزهر بأسيوط: لا توجد أى شكاوى بلجان الامتحانات امتحانات جامعة الأزهر فرع أسيوط
أسيوط- هيثم البدرى

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تفقد الدكتور سالم فهمي عميد كلية الزراعة بجامعة الأزهر بأسيوط، يرافقه الدكتور مصطفي أبو العينين وكيل الكلية، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2021م

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي للسادة عمداء كليات الفرع بمتابعة عملية الإمتحانات بكلياتهم

وشدد طسالم" على ضرورة الالتزام التام بتعليمات الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة والدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، بتوفير سبل الراحة والمناخ المناسب للطلاب في كافة اللجان، لإنجاح العملية التعليمية بكل جوانبها المتعددة، مؤكدا أنه تسود حالة من الاستقرار ولا توجد أى شكاوى من الطلاب داخل اللجان.

امتحانات جامعة الأزهر فرع أسيوط (1)
امتحانات جامعة الأزهر فرع أسيوط (1)

 

امتحانات جامعة الأزهر فرع أسيوط (2)
امتحانات جامعة الأزهر فرع أسيوط (2)

 

امتحانات جامعة الأزهر فرع أسيوط (3)
امتحانات جامعة الأزهر فرع أسيوط (3)

 

امتحانات جامعة الأزهر فرع أسيوط (4)
امتحانات جامعة الأزهر فرع أسيوط (4)

 

 


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