نوع من الكمامات قد يسبب الحساسية.. تعرف عليه

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أن نوع من الكمامات التي يتم ارتداؤها للوقاية من فيروس كورونا قد تؤدى إلى ظهور أعراض تشبه أعراض حمى القش أو الحساسية مثل: العطس وحكة الأنف، بحسب ما ذكر موقع جريدة "ديلي ميل" البريطانية.

وأبلغ الأطباء في ألمانيا عن حالات 46 شخصًا يعانون من أعراض مثل العطس وحكة وسيلان الأنف بعد ارتداء قناع FFP2.

تم العثور أيضًا على الأقنعة، وهي المعيار الذهبي لمنع جزيئات كورونا والتي تباع على نطاق واسع في المملكة المتحدة، لإلقاء ألياف بلاستيكية يصل طولها إلى عُشر بوصة (3 مم) ، والتي توجد في أنوف الأشخاص.

بالنسبة للجميع باستثناء أقلية صغيرة، لن تسبب الأقنعة أي مشاكل، حيث ارتداها الآلاف خلال الوباء في ألماني ، ولم يبلغ سوى بضع عشرات عن الأعراض.

وعندما قام الباحثون بتنظيف أنوف 46 شخصًا يعانون من أعراض الحساسية في ألمانيا ، وجدوا ما يقرب من أربعة ألياف بلاستيكية في المتوسط ​​لكل شخص.

في بعض الحالات ، عانى الأشخاص من أعراض مثل سيلان الأنف وانسداد الأنف أو العطس في غضون ساعتين من ارتداء قناع FFP2عادة ما تتحسن أعراضهم بعد ثلاثة أيام من عدم ارتداء القناع.

قال الدكتور جان هاجيمان، كبير مؤلفي ورقة بحثية أبلغت عن الظاهرة: "هذه النتائج لا تشير إلى أنه لا ينبغي للناس ارتداء الأقنعة.

من المرجح أن تكون الأعراض المرتبطة بأقنعة FFP2 مزعجة أكثر من التسبب في مشكلة مستمرة.

بالنسبة للجميع باستثناء أقلية صغيرة، لن تسبب الأقنعة أي مشاكل ، حيث ارتداها الآلاف خلال الوباء في ألمانيا ، ولم يبلغ سوى بضع عشرات عن الأعراض.

الدراسة ، التي أجريت في بداية الوباء ونشرت في مجلة منظمة الحساسية العالمية ، نظرت في 24 امرأة و 22 رجلاً طلبوا المساعدة من طبيب عام أو أخصائي الأذن والأنف والحنجرة لأعراض تشبه حمى القش اعتقدوا أنها ناجمة عن أقنعة FFP2.

وكان من بين المرضى 17 عاملاً في الرعاية الصحية ارتدوا أقنعة أثناء يوم عملهم.