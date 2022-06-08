نقل وإزالة القمامة والمخلفات الصلبة من مقلب أبوان بمركز مطاى بالمنيا.. صور

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار الوحدات المحلية فى تنظيم حملات رفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة بصفة دورية ومستمرة من المقالب الوسيطة والطرق الرئيسية والأحياء الداخلية، ومن القرى التابعة لكل مركز والتخلص الآمن منها وفقاً للاشتراطات البيئية والصحية المتبعة، بهدف خلق بيئة صحية نظيفة، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بالتواجد الميداني المستمر من قبل الأجهزة التنفيذية لرفع جميع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة باستخدام المعدات التابعة للوحدات المحلية، لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



من جانبها واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي أعمال رفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة من مقلب قرية ابوان، باستخدام معدات الوحدة المحلية، وتم نقلها للمقالب العمومية بالظهير الصحراوي الشرقي.