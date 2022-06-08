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مقتل 6 أشخاص فى هجوم مسلح على تلاميذ مدرسة ثانوية بالمكسيك

الأربعاء، 08 يونيو 2022 04:22 ص
مقتل 6 أشخاص فى هجوم مسلح على تلاميذ مدرسة ثانوية بالمكسيك الشرطة المكسيكية
كتب أحمد علوى

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قتل مسلحون خمسة تلاميذ مدرسة ثانوية وامرأة ستينية بإطلاق للنار في شارع وسط عاصمة المكسيك، كما أعلنت السلطات المحلية.

وبحسب الشرطة، أطلق مسلحون النار على مجموعة من التلاميذ ، ما أسفر عن مقتل ثلاثة شبان وفتاتين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما بالإضافة إلى امرأة تبلغ من العمر 65 عاما كانت في المنطقة نفسها.

وقال سيزار برييتو رئيس بلدية مدينة غواناخواتو "للأسف، يمكننا القول إنه قبل ساعات قليلة في بلدة بارون، فقد ستة أشخاص حياتهم في هجوم مسلح".

ووقع إطلاق النار الجماعي بعد أسبوعين من مقتل ثماني نساء وثلاثة رجال في هجوم انتقامي على ما يبدو، على حانتين وفندق في سيلايا، وهي مدينة أخرى في غواناخواتو.

وأصبحت جواناخواتو الواقعة في المركز الصناعي المزدهر في المكسيك، واحدة من أكثر الولايات عنفا في المكسيك بسبب النزاع بين عصابتَي "سانتا روسا دي ليما" و"خاليسكو نويفا خينيراسيون".

وتتقاتل العصابتان من أجل السيطرة على طرق تهريب المخدرات والوقود المسروق.

ومنذ ديسمبر 2006 عندما أطلقت الحكومة عملية عسكرية لمكافحة المخدرات، تم تسجيل أكثر من 340 ألف جريمة قتل، وفقا للأرقام الرسمية.

 

 


المكسيك

الشرطة المكسيكية

اطلاق نار فى المكسيك

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