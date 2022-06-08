"مطارات باريس": إلغاء 25% من رحلات الغد بين 7 صباحا و2 ظهرا بسبب الإضراب

وذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن هذا الإجراء يأتي استجابة لدعوة عدة نقابات في القطاع للقيام بإضراب للمطالبة بزيادة في الرواتب تقدر بـ300 يورو لتعويض التضخم.



وأوضحت المجموعة أنه سيتم نقل الركاب في الرحلات الملغاة إلى رحلات أخرى، لافتة إلى أن المطارات الأخرى، بما في ذلك مطاري أورلي ومارينيان بالقرب من مرسيليا، سيشهدان إضرابا.



جدير بالذكر أن مطارات باريس تمتلك وتدير المطارات الدولية الباريسية، مثل (شارل ديجول، وأورلي، وباريس لو بورجيه).