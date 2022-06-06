إصابة 17 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق سفاجا - قنا

البحر الأحمر - عماد عرفة

أصيب 17 شخصا، مساء اليوم الإثنين، في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "سفاجا - قنا"، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حول الواقعة.

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد انقلاب سيارة ميكروباص بطريق"سفاجا - قنا "، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 17 مواطنا، تم نقلهم جميعا لمستشفى سفاجا المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.