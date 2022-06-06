اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 يونيو 2022 09:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 17 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق سفاجا - قنا

الإثنين، 06 يونيو 2022 08:36 م
إصابة 17 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق سفاجا - قنا حادث انقلاب - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 17 شخصا، مساء اليوم الإثنين، في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "سفاجا - قنا"، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حول الواقعة.
 
كان ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد انقلاب سيارة ميكروباص بطريق"سفاجا - قنا "، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 17 مواطنا، تم نقلهم جميعا لمستشفى سفاجا المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 
 

البحر الأحمر

أخبار مصر

اخبار المحافظات

حوادث الطرق

ميكروباص

طريق سفاجا قنا


الموضوعات المتعلقة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة