مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق الدائرى بمنطقة البساتين

كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخص مصرعه بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق الدائري أعلي منطقة البساتين اتجاه المريوطية، وتم نقل المتوفى إلي المستشفى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية في الطريق الدائري، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتوفى فى الحال ونقلته إلي المستشفى.

تم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لمحاولة ضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.