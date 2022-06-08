اليوم السابع
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مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم توك توك بسيارة ببنى سويف

الأربعاء، 08 يونيو 2022 01:14 م
مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم توك توك بسيارة ببنى سويف جثة - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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لقى شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران فى حادث تصادم توك توك بسيارة بالطريق الفرعى نزلة البرقى الفشن جنوب بنى سويف، وقام الأهالى بنقل الجثين والمصابين بسيارتهم إلى مستشفى الفشن المركزى.

 

تلقى اللواء طارق مشهور مدير الأمن إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير البحث الجنائى، بوقوع تصام بين سيارة ملاكى وتوك توك بالطريق الفرعى نزلة البرقى الفشن نتيجة السرعة.

 

واستقبل مستشفى الفشن المركزى نجاة حمزاوي محمد عبد الوهاب 25سنة من قرية بني منين بالفشن وأم هاشم أحمد عوض 30سنة من قرية نزلة البرقي الفشن جثتين هامدتين، وتم إيداعهما مشرحة المستشفى وأسماء حسن 35سنة من نزلة البرقي وعلي خميس طلب 29 سنة نزلة البرقي مصابين، وتم تقديم العلاج اللازم داخل المستشفى .


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