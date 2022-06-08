اليوم السابع
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مصرع شاب صدمه قطار بمدينة بنى سويف

الأربعاء، 08 يونيو 2022 10:58 ص
مصرع شاب صدمه قطار بمدينة بنى سويف جثة
بنى سويف هانى فتحى

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لقى شاب مصرعه، اليوم الأربعاء، أسفل أحد القطارات خلف مبنى مديرية الصحة بمدينة بنى سويف.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بشخص خلف مديرية الصحة في بنى سويف، والذى وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف جثة شاب يدعى "مصطفى.ع" 35 سنة، مقيم حى الجزيرة المرتفعة فى بنى سويف، إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.


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