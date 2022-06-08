محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال رفع كفاءة العمارات السكنية بمنطقة حي النور

جنوب سيناء فايزة مرسال

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مساء الثلاثاء، يرافقه الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ أعمال رفع كفاءة العمارات السكنية بمنطقة حي النور بشرم الشيخ حيث تفقد المحافظ عدد 2 عمارة جاري رفع كفائتهم وتشمل الاعمال دهانات، واعادة صب الأسقف، وأعمال صيانة شاملة وتغيير المرافق مياه وكهرباء وإعادة الشئ لأصله .

كما قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بجولة تفقدية بمدينة ابوزنيمة، لاقى خلالها استقبال حافل من أهالي المدينة وقدموا له الشكر علي الجهود المبذولة للارتقاء بالمدينة وتفقد المحافظ خلال الجولة شوارع والطرق الداخلية بالمدينة منها منطقة الكورنيش، وحديقة الخيمة البدوية، والشاطئ العام.

وجه المحافظ بإنشاءملعب لممارسة الألعاب الرياضية، بالشاطئ العام مع تجهيزه وتنجيله فضلا علي زيادة عدد الالعاب وإقامة عدد 10 شاليهات لخدمة المصطافين وزوار اليوم الواحد وزيارة لمجلس المدينة بعد تطويره وأثنى علي جهود محمد حسن رئيس المدينة السابق والتي تتمثل في العديد من الانجازات، وأهاب برئيس المدينة الجديد استكمال هذه النجاحات .

وخلال زيارته لبيت ثقافة أبوزنيمة ولقائه الأطفال والمشرفين والأهالي وجه بصرف مبلغ فوري قدره10آلاف جنيه لتوفير عدد10 مراوح ولعب اطفال وشاشة عرض لتنمية المواهب الفكرية للأطفال.

كما وجه المحافظ بدراسة حفر بئر مياه بوادي اللحيان بابوزنيمة لأهالي المنطقة رافق المحافظ اللواء محمودعيسي مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، والعميد احمد جميل عبد الله رئيس مدينة ابو زنيمة