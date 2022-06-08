محافظ بنى سويف يتفقد مستجدات تنفيذ مشروع مرسى النيل السياحى.. صور

بني سويف هانى فتحى

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، أعمال الطرق الجاري تنفيذها، ضمن المكونات الرئيسية لمشروع المرسي السياحي من الناحية الشرقية لنهر النيل في الجهة المقابلة للكورنيش الغربي، والذي وافقت على تنفيذه رئاسة مجلس الوزراء، ويخدم الرحلات النيلية، ويجعل من المحافظة نقطة توقف للرحلات عبر النيل من شمال لجنوب مصر والعكس.

وتفقد المحافظ امتداد المنطقة من الناحية الجنوبية، يرافقه المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، المحاسب هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف ، والأستاذة شيرين حسين مدير المكتب الفني، المهندس أشرف صلاح مدير جهاز حماية النيل ببني سويف.

ويجرى حالياً إزالة التعديات وفتح الطريق، بداية من نقطة المحاجر حتى النيل والتي تقع عند بوابة مشروع المرسى السياحي من ناحية الجنوب بجوار كوبرى النيل من الناحية الشرقية، بجانب أنه قد تم عمل الفصل المساحي للطريق المؤدي إلى المرسى ، وذلك تمهيداً للبدء في أعمال التكريك والتي ينفذها ويشرف عليها جهاز حماية النيل.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع يعتبر إحدى ثمار الاستراتيجية التنموية المحلية العامة للمحافظة ، والتي تضمنت إقامة كورنيش من الناحية الشرقية، لدفع جهود التنمية والتنمية السياحية، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة من خلال تعظيم الاستفادة من والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة.

كما يتضمن المخطط العام لمشروع المرسى السياحي:منظقة مطاعم ومبنى استقبال ومسطحات عائمة،بجانب منطقة خدمات متكاملة بمحيط المرسى ومناطق خضراء.



جولة المحافظ



محافظ بني سويف يتفقد مستجدات تنفيذ مشروع مرسى النيل السياحى