توفير فريق طبى.. تفاصيل استجابة محافظ بنى سويف لشاب أصيب فى حادث سير

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الحالة الصحية للشاب محمود أبو الخير 19 سنة، والذي يعاني من مضاعفات مرضية وتآكل بعضلات الساقين، إثر تعرضه لحادث سير منذ 3 سنوات، حيث وجه المحافظ "فور علمه بمحنة أسرته ومعاناتها" وكيل وزارة الصحة بمتابعة الحالة وتوفير الرعاية الطبية المتاحة.

وأفاد وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، فى بيان له اليوم، أنه فور تكليف المحافظ، انتقلت سيارة إسعاف لنقل الحالة من محل إقامته بمعصرة نعسان – مركز اهناسيا إلى مستشفى الحميات بمدينة بني سويف، ويتابعه فريق من الأطباء المعالجين (من مديرية الصحة ومستشفى الجامعة) في تخصصات الباطنة العامة وجراحة الأوعية الدموية وجراحة التجميل والحروق وجراحة العظام ، لتوفير الرعاية اللازمة وبحث الإمكانات المتاحة لعلاج الحالة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمثل تلك الحالات.

هذا وقد وجه المحافظ بإطلاعه أولاً بأول على مستجدات وتطورات الحالة الصحية للمريض، مع ضرورة التعامل الفاعل مع مستجدات الحالة، لاتخاذ ما يلزم، متمنياً له الشفاء العاجل وعودته لممارسة حياته الطبيعية في أقرب وقت.