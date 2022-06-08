اليوم السابع
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الأربعاء، 08 يونيو 2022 02:31 م
أكرم القصاص
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محافظ الوادى الجديد يتابع أعمال المرحلة الثانية من مشروع بشائر خير الوادى

الأربعاء، 08 يونيو 2022 01:47 م
محافظ الوادى الجديد يتابع أعمال المرحلة الثانية من مشروع بشائر خير الوادى مشروع بشائر خير الوادى
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الأربعاء، مشروع بشائر خير الوادي (1،2) شمال مدينة الخارجة يرافقه المهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور ياسر محمود رئيس المركز، والمهندس عادل عمر مدير عام الإسكان، والمهندس محسن مغربي مدير عام الطرق بالمحافظة.

 

وتابع المحافظ خلال جولته نسب التنفيذ بالمرحلة الثانية من المشروع والتي تشمل 90 منزلا تم الانتهاء من إنشاء 54 منزلا منها حتى الآن، موجهًا بالبدء في أعمال رصف الطرق الداخلية وزراعة المسطحات الخضراء بأشجار التوت.

 

وشدد المحافظ على منح مهلة أخيرة للمستفيدين من المرحلة الأولى من المشروع حتى يوليو القادم، يتم بعدها سحب المنزل وقطعة الأرض من غير المقيمين إقامة كاملة بالقرية.

محافظ الوادى الجديد يتفقد المشروع
محافظ الوادى الجديد يتفقد المشروع
 
مشروع بشائر الوادى (3)
مشروع بشائر الوادى 
 
مشروع بشائر الوادى (1)
بشائر الوادى
 
مشروع بشائر الوادى (2)
مشروع بشائر الوادى

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