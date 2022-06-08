محافظ الغربية يتفقد أعمال إنشاء كورنيش بقرية نهطاى ضمن "حياة كريمة"

الغربية محمد طارق

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، أعمال إنشاء كورنيش العطف بقرية نهطاي، والذي يعتبر أول كورنيش يتم إنشاؤه في قرية ضمن قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ صباح اليوم لتفقد مشروعات المبادرة بالقرية، بحضور إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

وخلال الجولة تفقد محافظ الغربية مجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية البيطرية والذي تم الانتهاء منهما بنسبة 100%، كما تفقد أعمال إنشاء نقطة شرطة نهطاي والتي تم بناؤها بتكلفة 5 ملايين جنيه، بالإضافة إلى أعمال إنشاء نقطة الحماية المدنية والتي يتم إنشاؤها بتكلفة 3.5 ملايين جنيه.

كما تفقد المحافظ وضع الأساسات لإنشاء أول سوق وموقف حضاريين نموذجيين داخل قرى حياة كريمة في قرية نهطاي بإجمالي تكلفة 7 ملايين جنيه، كما تفقد إنشاء مركزي طب الأسرة وتنمية الأسرة، إلى جانب تفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقرية ضمن خطة المبادرة، واختتمت الجولة بتفقد أعمال تبطين ترعة الوصلة الشرقية والتي يتم تبطينها بتكلفة 8.9 ملايين جنيه.

محافظ الغربية يتفقد أعمال إنشاء أول كورنيش في حياة كريمة