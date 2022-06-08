القومى للمرأة بالأقصر يطلق قافلة طبية فى قرية الحميدات بمدينة إسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصل فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الأقصر، تنظيم القوافل الطبية فى قرى حياة كريمة، حيث تم تنظيم قافلة جديدة بقرية الحميدات شرق بمركز إسنا جنوب الأقصر، وذلك بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.



ونجحت القافلة الطبية بقرية الديمقراط بقرية الحميدات فى إسنا، فى استهداف 112 فردا من السيدات والرجال والأطفال بالقرية، وذلك على هامش أمسيات الأسرة المصرية التى ينفذها المجلس بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة بالمحافظات التي تشملها محافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث أن القوافل الطبية تستهدف الكشف في جميع التخصصات مع توفير الأدوية مجانا للتخصصات الأربعة ( الرمد و النساء والاطفال و العظام )، بالإضافة إلى توفير نظارات طبية مدعمة للسيدات المستفيدات .



وفي نفس السياق اختتم مكتب شكاوى فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الاقصر، فعاليات ورشة العمل التى استمر لمدة يومين لتدريب عدد 62 من ميسرات ومشرفات الميدانيين بالشمول المالي، وذلك ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بقرى حياة كريمة حول دور مكتب شكاوى المرأة وآلية استقبال الشكاوي وتعريف الميسرات بأهم القوانين المستحدثة لمواجهة العنف ضد المرأة، وضمن التمكين الاقتصادي للسيدات تحت رعاية الدكتورة مايـــا مرسـي رئيسة المجلس القومى للمرأة، وبتوجيهات وحضور الدكتورة صابرين جابر مقررة الفرع.



كما أثري الورشة حضور "هان ماورتس سخابفلد" سفير دولة هولندا بالقاهرة، والذى أبدى إعجابه بالدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة نحو تمكين المرأة إقتصادياً وخصوصاً في قرى مبادرة حياة كريمة متمنياً للمرأة المصرية عامة والأقصرية بشكل خاص مزيد من التقدم والرخاء، حيث تم تنفيذ الورشة بحضور فريق العمل المكون من كل من محمود أبو الحجاج من مكتب شكاوى فرع المجلس بالأقصر، وإسلام فرغلي محامي مكتب شكاوي فرع المجلس بالمنيا، وماهر بيومي من الأمانة العامة للمجلس القومي للمرأة، وجلال محمد مشرف المحافظة بمشروع الإقراض والادخار.





القومى للمرأة بالأقصر تستهدف 112 فرد فى قافلة طبية (1)



القومى للمرأة بالأقصر تستهدف 112 فرد فى قافلة طبية (2)



القومى للمرأة بالأقصر تستهدف 112 فرد فى قافلة طبية (3)



القومى للمرأة بالأقصر تستهدف 112 فرد فى قافلة طبية (4)